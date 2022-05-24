一名網友日前相中一間總價560萬元、屋齡29年的華廈，雖然對價格和地點都非常滿意，但耳聞管委會幾乎沒運作，還不停漲管理費維護水管線，且在地下室的商場也廢棄29年，動搖他買房意願。底下留言看了大多勸退，有內行點出2個主要問題，除了停擺的管委會以外，廢棄的商場也將淪為治安死角，徒增居安風險，直言「會後悔」。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，他最近看中一間560萬的29年華廈，樓層在2樓，不僅附家具，周遭生活機能也不錯，但原做為商場的B1，因為某些因素而未使用，就這樣廢棄了29年。

不僅如此，之後這名網友還向管理員打聽到，管委會不光不管事，還持續漲管理費，漲到現在2400元，稱用於維護水管線，而他親自下去查看，也發現B1的水管線確實塞住。然而，由於預算有限，目前的價位跟地點都非常符合當前需求，拿不定主意的他詢問「請問這還可以買嗎？」。

不過文章一出，大多網友都不看好這物件，有人指不作為的管委會未來可能會有爭議，「管委都不管事了」、「聽到管委會沒功能，就千萬別買，之後絕對會有爭執」、「管委會不管事你確定要買？」、「管理有問題的社區不能買」、「別低估管委會的重要性」、「管委會不管事你還敢買，會後悔」。

另外，有人點出荒廢的商場也是一大問題，「荒廢的商場感覺不太安全，而不作為的管委會更加深危險程度」、「B1目前的用途，可能是治安死角」。