女星張家瑋曾參演《風水世家》、《大時代》、《多情城市》、《黃金歲月》等多部八點檔，更因為擁有魔鬼身材，被封為「本土劇真人娜美」，演技優秀的她斜槓當起youtuber，大方公開八點檔演員的薪水，不過數字和大多人想像的不太一樣，居然差超多，還透露不為人知的辛苦歷程，讓網友好傻眼。

張家瑋昨（24）日發布新片，標題是「台語連續劇真的有這麽好賺嗎？！張家瑋 七大入行Q&A ！公開一週薪水？」，張家瑋提到要想入行，要看電視台有沒有徵星計畫，要參加各種比賽，同時還揭開演員藝人們的休假時間，一般勞工的見紅休基本不可能，中秋節甚至年假都不可能提前請假，張家瑋直呼：「叫你什麼時候上班，你就要什麼時候上班，什麼時候下班就是什麼時候下班。」

上班時間不如一般人可以預知時間，而且有時後還會忙到沒時間吃飯，演戲演到很悲情的時候，也會影響到自己的身體，心情也很憂鬱。張家瑋也給予後輩建議要有耐心，因為等的時間會比表演的時間還要多。她坦言：「有人一天等了12個小時還拍不到戲。」，張家瑋說大家都以為藝人可以賺很多，但其實可能連叫計程車的錢都沒有，她說之前上某個節目，台北人的車馬費可能只有300到500元，張家瑋本身是高雄人，為了工作北漂，這才有一千元，不過一千元是錄兩集的費用，算起來其實也沒賺多少。回憶剛開始拍戲那段日子，拍一集3000元，一集就拍一個禮拜，換算下來一天領不到一千，根本無法繳交房租。