滯留鋒徘徊，中央氣象局持續發布豪雨特報，全台僅台東未列入警戒。今強對流發展旺盛，中部地區雨勢明顯，南部山區也有大量降雨。整個下雨的狀況要等到周日才會趨緩，全台升溫「熱如盛夏」，但到了下周二（31日），鋒面又要回來了。

這幾天的大量降水，已累積不少雨量，從25日凌晨起至27日清晨7點，包括桃園、台中、新北、花蓮等地，累積雨量都超過300毫米；今天的雨轉往山區，高雄、南投竄起。

氣象專家吳德榮指出，滯留鋒持續發展，這場雨還有兩天。他在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今各地仍有陣雨或雷雨機率，「中小尺度」對流系統發威，伴隨劇烈天氣。各地氣溫：北部20至27度、中部23至31度、南部23至32度、東部21至30度。

最新模式模擬，星期天滯留鋒北移，台灣改受西南風影響，僅迎風面易有對流發生；全台氣溫大幅回升，高溫將飆至34度以上，「熱如盛夏」。但下周二、三滯留鋒重返，水氣又要增多了。