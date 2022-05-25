持續受梅雨鋒面影響，今晚至明（26日）雨勢最明顯，西半部、東北部地區整天有不定時的陣雨或雷雨，直到周五（27日）鋒面逐漸北移，周六至下周一（28日至30日）雨勢稍趨緩，除中南部迎風面地區有雨，其他地區皆為多雲到晴，下周二（31日）起又一波鋒面襲來，西半部地區天氣轉為不穩定。

中央氣象局表示，明天梅雨鋒面仍在台灣附近徘徊，加上西南風增強，大氣仍不穩定，其中可能有強對流發展，而造成短延時降雨，西半部、東北部地區整天有不定時的陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，花東地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，外出應攜帶雨具。

溫度方面，明天各地低溫大多在22到26度，預測白天高溫北部地區約24、25度，中部及宜花地區約27、28度，感受上溫暖舒適，南部及東南部地區仍可達29、30度，感受上較溫暖微熱。

25日、26日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

周五起梅雨鋒面逐漸向北移動，不過受西南風帶來的水氣影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，不排除有局部大雨發生可能，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周六至下周一預估梅雨鋒面北移到浙江海面附近，台灣附近環境吹西南風，降雨稍趨緩，溫度回升，中南部迎風面地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨。

不過下周二至下周三（31日至6月1日）另一波鋒面接近，大氣轉趨不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨，實際雨勢與降雨熱區還需觀察。