從雷達回波圖可見，目前梅雨鋒面正位在台灣上空。（圖／中央氣象局提供）

受梅雨鋒面影響，今晚到明（25日）各地皆有陣雨或雷雨，北部地區及中部山區甚至有接近豪雨等級的降雨機會，類似天氣將持續到周五（27日），周六（28日）開始梅雨鋒面北移，雨勢才會逐漸趨緩，僅中南部迎風面地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。

中央氣象局表示，今晚到明天受梅雨鋒面影響，大氣變得較不穩定，各地皆有陣雨或雷雨，尤其今晚開始梅雨鋒面主要雨帶南下，北部、東北部地區降雨會比較持續、廣泛，中南部地區的降雨較為短促、突然，東部、東南部地區的降雨則較局部、短暫。

另外，西半部及東北部地區有局部大雨發生機率，北部地區及中部山區甚至有接近豪雨等級降雨機會，外出應攜帶雨具以備不時之需。中央氣象局也提醒，明天上班時間可能遇到大雨，請留意路況。

溫度方面，明天清晨各地低溫大多落在21到24度之間；白天高溫上，北部地區預估約23到25度，中部及東部、東南部地區約26到28度，感受上較為溫暖舒適，南部地區仍可以達到30度左右的高溫，感受上較悶熱。

中央氣象局指出，今晚到明（25日）北部地區、中部山區須嚴防豪雨，尤其上班時間可能遇到大雨，請留意路況。（圖／中央氣象局提供）

周四、周五梅雨鋒面持續在台灣附近移動，加上西南風帶來的水氣，大氣環境仍不穩定，其中可能有強對流發展，造成短延時降雨。

周四西半部及東北部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；周五梅雨鋒面逐漸北抬，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並容易有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周六至下周二預估梅雨鋒面將北移到浙江海面附近，台灣附近環境吹西南風，降雨以迎風面為主，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨。