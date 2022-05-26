中央氣象局更新豪大雨特報，受梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨，台中市、苗栗縣有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生機率。另針對「苗栗縣、台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止。

苗栗縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息。（中央氣象局提供）

中央氣象局下午5點55分更新豪大雨特報，並針對台中市、苗栗縣發布豪雨特報；而大雨特報縣市包括，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣與花蓮縣 。以上地區請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

中央氣象局針對18縣市發布豪大雨特報。（中央氣象局提供）

中央氣象局表示，今夜、明上半天，西南風將帶來更多水氣，可能有強對流發展造成的短延時降雨，中南部地區的降雨預估越晚越多，且各地都會有降雨，其中西半部陣雨或雷雨有局部大雨或豪雨發生機率，雨勢預估要持續到周六（28日）之後才明顯緩和。

溫度方面，各地變化不大，低溫由北到南為22到25度左右，而白天高溫約27至30度，感受上較濕暖。