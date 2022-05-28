藝人郭彥均在臉書分享友人心情，一句「很多孩子都走了」引發塔綠班出征，讓郭彥均下架貼文道歉。行政院長蘇貞昌竟然動怒要把郭彥均法辦，國民黨台北市議員王鴻薇怒稱，政府不能保護孩子，只會動用國家機器封人民的嘴，讓你不能講，不敢講，真是士可忍孰不可忍。

王鴻薇不滿直言，蘇貞昌昨天以行政院長之尊，以老縣長之姿到新北市藥局視察，面對的不是民眾的掌聲反而是嗆聲，或許蘇貞昌老羞成怒，乾脆拿郭彥均開刀。但是在網路上已經一堆發出「很多孩子都走了」的悲鳴，蘇貞昌難道要統統法辦嗎？

王鴻薇感嘆，每個孩子都是父母的心頭肉、手中寶，每一個孩子都是獨一無二，看到這麼多孩子在這場疫情中死亡，或轉成中重症，每個人心都是痛的。她披露，到昨天為止已經有8個孩子失去生命，請問蘇貞昌，這樣的孩子死亡人數不多嗎？還要死幾個你才覺得夠多？

她也說，不想再看政治人物的冷血。願上天憐憫每一個父母，在疫情中，孩子們不要再多犧牲生命，不要再受重症之苦。

最後她怒言，我們要的是守護不是法辦，如果要辦郭彥均也一起辦王鴻薇！