行政院日前宣布新一波振興措施，規模達345.6億元，振興對象包括餐飲、藝文、交通、觀光等產業，提供展延紓困貸款受理、失業勞工或減班休息補貼，但民進黨立委陳亭妃質疑，這波振興「放生」計程車產業，在野黨更質疑是選前大撒幣。對此，行政院長蘇貞昌表示，今年情況跟過去不同，行政院經過各種分析，要把錢花在刀口上。

行政院日前拍板345.6億元的紓困振興方案，其中，觀光振興方案預計要到9月才分階段上路，被質疑是選前大撒幣；此外，陳亭妃認為，這波紓困振興放生計程車跟遊覽車駕駛，呼籲政府紓困振興措施再擴大。

對此，蘇貞昌今天表示，對於防疫及相關受衝擊民眾的照顧，都是經過各種分析，一步一步都是要把錢花在刀口上。今年情況跟去年、前年大不同，去年禁止內用，也有禁止相關的聚會活動等措施；今年，現在疫情到這裡，我們已經要呼籲大家正常生活，沒有禁止內用，也沒有禁止活動，只是這段期間有民眾自主健康管理，少到群眾聚集的地方、少到餐廳，以致於餐飲業有受衝擊，但是出口還是暢旺，製造還是非常正常。

因此，針對受衝擊的餐飲、觀光以及像遊覽車，政府都給予適度的、加以振興的做法，這些做法可以看到，餐飲業已經有1萬8000千多家來申請，還有名額會繼續照顧；觀光的遊覽車也有7萬多輛次都可以來照顧。

同時，從國外疫情發展的經驗，走過了高峰期後，民眾正常生活會有很大的活動的風潮，大家一起來把防疫成功，很快地就會恢復這方面，就像過去看到在經過一段期間以後，餐飲、旅宿又非常好起來，熱切期待。