藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議，今(27日)凌晨他刪文並道歉，仍受到不少人撻伐，好友高山峰發文力挺，反嗆：「到底要失去幾個孩子，才能叫『很多』？？？」

郭彥均因為幫醫護朋友發聲，引起軒然大波，他也發文解釋來龍去脈，表示只是想讓大家知道目前的醫療狀況，呼籲可以善待醫療人員，而在對話截圖中提到「看到這多孩子 就這樣走」，不是說有單位知情不報或是隱匿疫情的情況，「這句話是朋友的轉達不是朋友說的」，對於對話內容造成很多人的恐慌，也被解讀成好像有更多隱匿數字的誤會，他感到抱歉。

對於郭彥均的發文爭議，高山峰也在臉書力挺他沒有錯，並反問出征的網友「到底要失去幾個孩子，才能叫『很多』？？？」他之後也分享網友留言，表示「走掉的孩子十隻手指數得出來，那應該就是一隻手掌不見得數得出來，如果醫療資源充沛，那麼大家就不需要恐慌，也就不會這麼多鳥事了。」

另外，有網友質問「哪間醫院？說出來呀！我們要來去幫忙！」高山峰也幫忙回答「每一間醫院都需要幫忙啦！」