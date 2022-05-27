去年三級警戒「醫護辛勞、人力不足」相關討論度暴增，一年後的現在，醫護爆肝話題又現洪峰！近期疫情升溫，醫療量能超載，第一線的醫護人員苦不堪言，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳分享第一線醫護人員的心聲，痛訴生病也無法休息，只能「確診護士照顧陽性病人」，也不再快篩以免讓醫療崩盤，並稱這波疫情帶來的重創，「是我執業以來看過最慘重的」。而「醫護辛勞、人力不足」相關議題近一年網路聲量，幾波高峰出現在何時呢？

5/12國際護理師節感謝完醫護 8天後竟要調高護病比

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2021/05/10～2022/05/25）統計調查，「醫護辛勞、人力不足」相關議題近一年網路聲量，近期明顯出現數波高峰點，討論話題大多跟醫護辛勞、感謝醫護有關。今年4月起本土疫情復燃，醫護人員話題討論度又開始走高，今年截至5月底前，最高峰出現在5月12日國際護理師節，共計28,951筆討論。當天大家紛紛向全體護理人員致謝，謝謝護理台灣隊守護國人健康。然而格外諷刺的是，8天後中央疫情指揮中心卻發函縣市衛生局，將專責病房「護病比」從原先1：5調整為1：9甚至到1：15，引發台灣護師醫療產業工會抗議，直言「不把護理師當人」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

防護衣悶熱到衣服可擠出水！「醫護辛勞」話題飆到近一年最高點

去年在三級警戒期間，「醫護辛勞、人力不足」相關議題同樣也有一波高峰討論，最高點出現在5月18號，總共有40,599筆討論。主要是當時本土疫情延燒，大家看到醫護人員大熱天穿著厚重的防護衣工作，結果衣服、褲子都濕到滴水。眾人紛紛發文感謝醫護的辛勞。另一個高峰則是出現於5月23號，總計有39,061筆討論。網路上流傳出不少醫護人員連裝備都沒脫，就直接累倒地上休息的照片。 然而不到一週，新北市雙和醫院卻發生3名護理師遭確診者砍傷的意外。醫護人員在第一線不僅要對抗病毒，還要隨時注意失控的人，疫情蔓延之際，醫護人員的辛勞更是格外受到矚目。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月10日至2022年05月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『醫護辛勞、人力不足』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。