國內疫情嚴峻、本土確診數爆增，醫護人員的工作量也不斷加重。女星吳怡霈今(25日)在IG開放醫護分享現況，呼籲大家有同理心：「如果能夠在家吃藥休息隔離的，就不要跑去佔用醫療資源，讓醫療真正用在需要救治的中重症病患上」。她還表示，身邊朋友聽到路上有人說要賣「確診水」，為了要領保險金，讓她氣到怒喊：「這社會是怎麼了？」

吳怡霈利用IG問答功能開放醫護來訊，在限時動態PO出許多醫護人員對工作現況的描述，包括：「現在幾乎每天都有確診者有緊急手術需求，穿著全套隔離衣進行手術，真的是一件很痛苦的事」、「每天8至10小時不吃飯、不喝水、不尿尿，穿著隔離衣每天衣服全濕」，辛苦的狀況讓她和網友都看了覺得心疼。

醫護：「穿著全套隔離衣進行手術真的是一件很痛苦的事」。（圖／取自吳怡霈IG限時動態）

台灣今(25日)新增8萬9,352例本土新冠確診個案，且單日76死創本波疫情新高；吳怡霈呼籲大家：「我們能做的就是做好自己的健康管理，還有如果一旦確診，也評估自己的健康狀態，能夠在家吃藥休息隔離的，就不要跑去佔用醫療資源，讓醫療真正用在需要救治的中重症病患上」。

吳怡霈對賣「確診水」的行為怒喊：「這社會是怎麼了？」。（圖／取自吳怡霈IG限時動態）

此外，吳怡霈還怒揭社會亂象：「昨天甚至有朋友說，在路上聽到有人討論，在賣確診水為了要領保險金，這社會是怎麼了？」；吳怡霈認為不該拿健康換金錢：「還有那種為了領保險金，拿身體健康去交換，長久看下來還不知道誰輸誰贏，健康還是最重要的啊各位」；她還氣到說重話：「至於買賣確診水的？祝你們在地獄相見歡！」對於利用「增加確診數」來賺錢的行為感到深惡痛絕。