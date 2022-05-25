前國民黨青年部主任陳冠安披露，一篇討論疫情的社群文章，如果有提到陳時中，相對沒討論的文章， 負面聲量會增加7倍。因此他預測，陳時中已不再是年底選舉的熱門討論對象，更幾乎讓陳時中在年底選舉出局。

陳冠安在臉書表示，疫情大數據比對上周(5/16-5/22)和上上周(5/9-5/15)，臉書社群對疫情討論的趨勢變化，從臉書社群大數據可以看出，民眾仍相當關注疫情發展，關鍵字「疫情」的討論聲量是「政治」的6倍左右。

陳冠安分析，從文字雲來看，與「疫情」最為關聯的討論關鍵字群約莫有「指揮中心」、「醫療量能」、「醫護」、「醫護人員」、「醫院」、「疫情嚴峻」、「確診」等，與過去討論集中在「疫苗」或「快篩」不同，顯示台灣民眾關心的，已經從預防、篩檢，到就醫、治療的後端階段。這自然與目前超過百萬人確診有關。

陳冠安驚訝說，雖然這兩周民眾對疫情的討論沒有太多正負面聲量變化，但當社群在討論「疫情」時同時談及「陳時中」，心情憤怒比竟會暴增到7.46%。簡單來說，一篇討論疫情的社群文章，如果有提到陳時中，相對沒討論的文章， 負面聲量會增加7倍。

陳冠安直言，討論疫情和陳時中的心情憤怒比，也從上上周的4.76%成長到上周的7.46%，成長達1.57倍。因此無論是從哪個面向來看，顯然社群對陳時中的怒火只增不減，膛炸的聲量，也直接導致陳已不再是年底選舉的熱門討論對象。

陳冠安預測，整體來說，與病毒共存的「新台灣模式」，對民進黨政府造成相當負面影響，更幾乎讓陳時中在年底選舉出局。鑒於確診數高居不下，下一階段民眾最為關心，應當在於政府對醫療行政的改善和治療照護的準備。