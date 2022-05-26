台灣科技大學學生會25日在社群網站臉書發文指「本校擬依〈退場條例〉接收華夏科大」，引起軒然大波，但兩校說法目前沒有交集。(取自華夏科大官網／李侑珊台北傳真)

台灣科技大學學生會25日在社群網站臉書發文指「本校擬依〈退場條例〉接收華夏科大」，引起軒然大波。華夏科大今(26)日嚴正否認，強調董事會根本沒有做出這起決議。台科大則說，將提送到行政會議、校務發展委員會討論，在創造三贏局面的原則下可以進行推動。

華夏科大主秘鍾國強被問及此問題時反應激烈，強調董事會根本沒有做出這樣的決議，也從來沒有討論過這件事，昨晚看到台科大學生會的發文，全校師生都很納悶，「台科大怎麼會發布這種新聞，八字還沒一撇！」

華夏科大一名教師說，校方積極爭取合作的學校其實是台北醫學大學，校內7成教師都支持跟北醫合併，現在烏龍消息到處流竄，校方非常擔心，「完全心裡沒個底，今年招生根本不用談，不會有學生來！」不過仍強調，該校還是朝向與北醫合併的方向來走。

台科大則回應，因校地發展受限，不排除任何尋求學校發展的機會，適逢「私校退場條例」通過，本校覺得有契機。

台科大稱，曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作的可能性，惟尚未得到華夏科大的任何承諾。

台科大強調，先就此議題提送到行政會議、校務發展委員會討論，議案內容是要在校內得到共識，在確保學生優質教育、保障教師同仁工作權，創造三贏局面的原則下可以進行推動。期望可以藉由此次機會，強化台灣技職教育優質的發展，建立合作的典範。

華夏科大在學校官網刊登聲明，強調對於將併入台科大，為台科大單方面釋出的不實消息，已對校譽造成「無與倫比的傷害」，要求台科大儘速公開聲明，還原事實。