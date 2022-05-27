無黨籍立委高金素梅指出，她從2018年就非常關心《原住民族教育法》修法議題，當年更提出了自己的修定版本，隔年在質詢行政院院長蘇貞昌時，也明確表達盼能加速通過《原住民族教育法》及《原住民族學校法》，不料3年過去了，從《原住民族教育法》到《原住民族學校法》，執政黨仍用「沒有行政院版本」阻擋逐條審查，讓她非常不滿與遺憾。

高金素梅昨日（26）在臉書發表文章《原住民族學校法勢在必行！》內文指出，2018年，辦理全國《原住民族教育法》論壇並修訂法案，其中她的版本第七章是「原住民族學校」，主要用意是為了銜接制定《原住民族學校法》，但經朝野協商決議不列相關原住民族學校條文，另行制定《原住民族學校法》。

高金素梅強調，她2019年2月總質詢蘇貞昌，期許能夠加速通過《原住民族教育法》及《原住民族學校法》；同年5月則通過了嶄新的《原住民族教育法》，隨後她更是積極推動原住民族學校法。

對此，高金素梅痛批，3年過去了，從《原住民族教育法》到《原住民族學校法》，執政黨仍用「沒有行政院版本」阻擋逐條審查。她感到非常遺憾，也期許執政黨官員與民代們能深入了解當今原住民族教育體系，因為教育部已經做了報告說明「原住民族實驗學校的學生，其基本學力皆有所提升」，所以她更加認為《原住民族學校法》的立法勢在必行。