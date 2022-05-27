國民黨25日正式提名立委蔣萬安參選台北市長，向來穩居民調冠軍的新北市市長侯友宜，是否參選連任、對手是誰，也引發關注。港媒評論指出，侯近來有火力提升的趨勢，不僅暗諷衛福部醫福會執行長王必勝、也反酸民進黨台北市議員何博文，更砲打總統蔡英文；而民進黨立委羅致政25日發文嗆侯「割稻尾」，這種主動引戰的行為，應是故意在為自己的選情試水溫。

侯友宜25日上午表示，65歲以上長者打COVID-19疫苗，6月底前接種就送2支快篩試劑。羅致政隨後則透過臉書怒嗆此舉「割稻尾」，強調這是中央流行疫情指揮中心今天才要公布的全國政策。

對此，香港媒體《中評社》26日評論稱，侯友宜最近戰力火力有慢慢提升的態勢，面對王必勝、何博文等人都不示弱，甚至還為疫情直接與身為總統的蔡英文槓上。而被外界視為英系立委的羅致政，也公開質疑侯的政策是在「割稻尾」，羅的行為可謂是在「主動引戰砲火」。

針對羅致政的舉動，評論分析，一方面是反映對侯友宜砲打蔡英文不滿，一方面恐怕是羅故意要挑起兩人的戰火。因為民進黨目前在新北市並沒有檯面上討論的候選人，羅直接槓上侯，極可能是要故意先試試水溫，藉以表達參選新北市長的意願。