因應本土疫情嚴峻，民眾有使用快篩試劑需求，為減輕弱勢族群負擔，行政院長蘇貞昌今天在行政院會中表示，低收入、中低收入戶，政府將免費發放每人5劑快篩試劑；另外長照機構住民每人3劑快篩試劑，預計有80萬人可受惠。

衛福部今於行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，衛福部指出，目前全球疫情略降，仍顯嚴峻，國內疫情則將進入高原期，重症及死亡病例持續上升，請各部會及中央與地方政府間務必加強協力與溝通，以因應疫情帶來之社會衝擊。

衛福部指出，自今日起全面實施快篩陽性經醫病共識診斷後確診政策，並強化全國診斷及給藥量能，動員基層醫療體系投入看診、給藥及居家照護服務，並開放居家照護民眾就醫方式，若無法使用視訊診療或使用後仍需就醫，可聯絡衛生局後以防疫車隊、同住親友／確診者陪同或自行前往等方式就醫，儘早獲得適當診治。

擴大快篩試劑實名制熱區與偏遠地區配佈，使民眾能儘速掌握健康狀況；同時優化自主回報及開單流程，減輕公衛行政作業負荷。另為保護學齡前兒童，擴大開設就醫綠色通道，並增設專責病床及加護病床，啟動重症跨區轉診調度，縮短轉院時效。

蘇貞昌表示，目前首要任務是保全醫療體系量能，醫院須集中量能集中診治中、重症病患。快篩試劑部分，政府將持續提供給地方政府及學校運用外，也將免費發放給低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，長照機構住民每人3劑快篩試劑。