藝人郭彥均日前在個人臉書發文轉述醫護朋友在院內的狀況，稱「很多孩子都走了」，遭行政院長蘇貞昌下令嚴查究辦，事件立刻引發軒然大波，對此，國民黨高市議會KK政線力挺郭彥均，狠批蘇貞昌就算無法領導防疫，至少要做好口齒功德。

KK政線表示，目前台灣確診新冠肺炎的重症兒童已有10例死亡個案，每個小孩都是父母的寶貝，每個小天使的離開都是不可承受之重，蘇貞昌卻對郭彥均分享「很多孩子都走了」一詞怒喊查辦，讓大家都無法接受，他們質疑，到底多少人離開才算「多」？蘇貞昌的言行愧對兒童、民主、職責，希望「蘇三愧」院長就算無法領導防疫，至少要做好口齒功德。

高市議員李亞築表示，每個小孩都是父母的寶貝，日前媒體報導新加坡重症兒童死亡數是0，而台灣無法做到「清零」就算了，堂堂行政院長竟還不准郭彥均轉述「很多孩子都走了」，實在令人無言。

高市議員陳麗娜直言，兒童防疫配套確實還存在著許多問題，蘇貞昌不去解決兒童重症死亡率過高的問題，反而去解決提出問題的人，該行為愧對全國兒童，也愧對民主人權，更愧對身為閣揆的職守。

國民黨高市議員李雅靜也在臉書發文提出質疑，已經10位孩子走了，難道在蘇貞昌心中10位孩子不多嗎？她認為，如果「吹牛」有罪的話，第一個要法辦的絕對是衛福部長陳時中，他在台灣疫情嚴竣之際，竟還投書國外媒體吹噓「精準科技防疫，成功抑制疫情」，結果疫情大爆發，造成全國平均每15人就有1人確診。而且彭博社26日報導發布最新全球防疫韌性的月評比，台灣5月在53個國家中名列倒數前三名。

李雅靜呼籲，蘇貞昌別動不動就恫嚇人民，應該把心思放在加強兒童防疫的配套措施，別讓兒童確診死亡的案件再度發生，李雅靜也在文末加上3個Hashtag「很多孩子都走了」，全力聲援郭彥均。