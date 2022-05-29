網路交友買點數才能見面 捷警當頭棒喝阻止純情男

23歲的蔡姓男子，上月8日跑進捷運警察隊報案，聲稱他在交友軟體上結識女子，對方說要購買2000元遊戲點數，作為「見面費」，他發覺疑似遭詐騙，對方竟以黑社會兄弟恐嚇他，經員警說明，手法百分之百是詐騙，對方根本不會出現，蔡男才放下心中大石，讓自己免於遭受詐騙。

捷運警察表示，網路約會詐騙的慣用手法，是透過交友軟體尋找易詐騙的被害人，詐團偽裝家中貧困、兼職等等理由降低被害人戒心，在交友軟體或是通訊APP上詐騙集團摸透被害人的住址、工作地等等資訊，約見面就要求被害人到超商操作購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恐嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。

捷運警察隊呼籲，網路約會詐騙案頻傳，網路交友無法判斷對方身分真偽，勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數、或是金錢投資等等手法，就須多加留意，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙專線或是撥打110報案專線。