愛情詐騙的受害者以男子居多，仍有女生網戀沖昏頭，台南市陳姓女美甲師透過手機交友軟體認識男網友，28日下午相約見面，赴約半路接到男方電話邀約購買3萬元遊戲點數，她急衝超商付款，幸遭店員報警攔阻詐騙。

愛情陷阱不分男女，網路交友詐財受害者多為男性，也有女子受騙，26歲陳女為美甲師，因為體態豐腴，難以找到心儀的男子，透過手機交友軟體找交往對象。

陳女在網路找到1名帥哥對象，兩人交談甚歡，聊天不久就相約見面，對方等她在赴約半路，再傳簡訊以「初次見面、真心交往、驗證身分、保障雙方權益」等理由，要她購買5萬元遊戲點數，並佯稱見面後會全數退款。

沒有經驗的陳女信以為真，但表示沒有5萬元，殺價到3萬，前往民族路一家超商購買遊戲點數，超商店員見狀察覺有異，及時報警阻詐。

警方到場苦勸陳女，買點數見面是常見的愛情詐騙手法，「正常交往不會要求見面費」，要女子小心愛情、財物兩頭空。女子才驚覺掉入愛情圈套，放棄買點數念頭，隨即神情落寞離去。

台南市警2分局表示，手機交友非常普遍，這樣的社群交友反成了詐騙集團利用「假交友、真詐財」的方式，先搏得感情，提醒網友應提高警覺。