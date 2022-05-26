高雄蔡姓包租公涉藉口要幫女房客拔罐，邀入房內灌醉對方性侵，他落網後辯稱對方是想答謝才發生關係，高雄地檢署認為他犯嫌重大且有再犯之虞，今天聲押獲准。

包租公邀女房客體驗拔罐 ，灌醉性侵辯:以為她想答謝。(達志影像)

高雄地檢署今天表示，51歲蔡男沒有工作，目前靠著將三民區住處分成多間套房出租度日，他本人則住在其中一間套房。但5月21日上午他卻向一名女房客自稱很會拔罐，邀請女方到房間體驗，並拿出威士忌共飲藉口可以放鬆，結果女子不勝酒力隨即醉倒。

女房客酒醒後，不僅發現自己衣衫不整躺在蔡男床上，轉頭還看到全裸的蔡男，因此驚覺遭性侵，馬上奪門而出報警。警方獲報隨即持拘票前往蔡男住處逮人。

蔡男落網後，辯稱當時忘記搖醒女方經過同意就發生性行為，且女方只喝一點威士忌，應不至於酒醉，若是疲累也應回房睡覺。但因女生睡在他的床上，他覺得對方是想要發生性行為答謝，「抱著睡覺才不會給鬼壓」等語。

檢方查出，蔡男不只有恐嚇、傷害、妨害名譽、妨害自由、毀損等前科，更曾在5月11日涉性騷一名女房客，甚至還按密碼鎖闖入對方房間內理論。加上他對案情避重就輕，檢方認定他犯罪嫌疑重大且有再犯之虞，今天複訊後聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1110526