前渣打銀行蔡姓行員，為了達到銀行要求的房貸業績標準，獲取業績獎金，竟異想天開，將多名申貸客戶的存摺內頁影印後，使用「小畫家」軟體編輯修圖，虛增客戶的存款金額後，呈報銀行提高金額核貸，藉此詐取業積獎金18萬多元，事後銀行查核發現提告，台北地檢署依詐欺、偽造文書罪起訴蔡男。

起訴指出，蔡男2016年9月1日至2019年11月15日，擔任渣打銀行房貸招展部職員，負責房屋貸款業務拓展、開發與執行。

蔡男為了達成銀行每季訂定放貸金額績效，得以繼續在銀行任職，且為求獲取銀行撥發的業績獎金，竟在任職銀行期間，將申辦貸款民眾的金融帳戶存摺內頁影印後，使用「小畫家」軟體進行編輯修圖，變造增加存摺存款金額，藉此虛增申辦房屋貸款客戶的還款能力。

蔡男再於變造的存摺內頁影本上，蓋用「與正本相符」的印章，呈報銀行貸款審核人員審核，審核人員誤認蔡男經手的貸款客戶確實具有高財力，而核准貸放高於客戶原本財力的貸款數額。

蔡男不但因此達到銀行達到的業積要求外，並獲取銀行撥放的業積獎金共計台幣18萬6986元，檢方認為，蔡男犯行足以損害銀行審核申辦貸民眾實際財力狀況、還款能力、風險控管及行員業積認定、獎金撥放之正確性，依法起訴。