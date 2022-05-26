何姓男子刻意將自家多間套房出租給女性，不但會偷開密碼鎖潛入房客香閨，21日一名女房客還遭他騙至自己房內灌醉性侵得逞，何男還狡辯是女房客想要答謝他租房的恩情。高雄地檢署認為何男素行不良，有再犯之虞，今依性侵罪將他聲押獲准。

何姓男子將位於三民區建國路某大樓自宅刻意分隔成數間套房，自己住其中一間，其餘全數指定出租給女房客。

21日何男邀約一名女房客到他房間裡，故意說要幫她拔罐舒壓，又藉故請女房客喝幾杯小酒，沒想到還沒拔罐，女房客就不勝酒力醉倒。何男趁女房客酒醉不醒性侵得逞。

女房客酒醒驚覺自己衣衫不整，何男就全裸站在她面前，生殖器上還套著保險套，當場嚇得逃回自己房間，報警求救。

何男辯稱，女房客當時只喝了20CC的威士忌，不至於喝這麼一點酒就醉倒。他只是性侵前、忘記先叫醒女房客徵求同意。何男強調，女房客的房間就在旁邊，想睡覺可以直接回房，女房客應該是想要答謝他租房的恩情，才會和他發生關係。

檢方查出，何男去年7月至11月曾三度性騷擾一名女房客，今年5月，一名許姓女房客被他性騷擾後報警，何男知道後竟惱羞成怒，隔天立刻按密碼鎖進去許女房間恐嚇又罵人，還故意不讓許女離開房間。檢方認定何男供詞避重就輕不吐實，有卸責、再犯之虞，今依性侵罪向法院聲押獲准。