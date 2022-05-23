東部一間教養院發生院內性侵案件，一名男院生前科累累，前年趁生活服務員如廁，趁隙潛入重度身心障礙的女院生房內，強行脫去該女的外褲與尿布，性侵得逞。台東地院審理，依乘機性交罪，處其3年6月。可上訴。

判決書指出，馮姓男子與A女同為東部一處教養院之院生，但馮男明知A女為重度身心障礙者，不具有自行抵抗性交的能力，卻仍於2020年2月間，馮男見負責照顧A女的生活服務員因如廁而暫時離開房內，便趁隙潛入A女房間，脫去A女的外褲與尿布，強行性侵得逞，經A女服務員察覺異樣，全案才曝光。

台東地院審理時，將馮男委由台北榮總進行精神鑑定，報告指出，馮男雖中度智能不足，但歷年多次觸犯妨害性自主案件，已接受多次性別議題課程與教育，理應深知兩性有界線，不可侵犯他人身體及隱私等，且馮男可趁服務員如廁時潛入，還能判斷犯案時機，並非無法控制自己，認定其沒有因精神障礙與心智缺陷，導致不能辨識其違法行為。

法官指出，馮男在緩刑期間再犯，認定其遵守法治觀念薄弱，也無切實反省，其行為嚴重侵害被害人的身心健全，審酌後，依乘機性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。