網路購物陷阱多，真的要小心再小心。（警方提供）

網路購物真的要小心! 金門陳姓男大生在臉書物品交流區購買iPhone13整新機，對方一直回報說「轉帳失敗」，害他前前後後匯款8次，但仍沒收到東西，等到發現存款簿餘額從13萬元變成幾百塊錢，才知道受騙上當，趕緊報案請求警方協助。

警方說明，就讀金大的陳姓學生日前在臉書FB某物品交流販賣區購買iPhone13整新機，對方聲稱經過原廠整理並認證的手機，外觀全新功能完全正常，開價只要1萬2000多元，較全新機便宜許多，因此即透過通訊軟體加LINE私聊殺價。

雙方談妥價格後，陳男陸續網路匯款8次，也顯示匯款成功，但對方均以轉帳失敗、未收到貨款為由推託不出貨，讓他百思不解，搞不清楚實際狀況。

後來，陳男因網購其它物品，再前往ATM提款並更新存簿，竟出現餘額不足情形，仔細一看始知自己帳戶13萬餘元已剩下幾百塊錢。陳男驚覺網購手機遇詐，回頭質問對方並要求返還價款，卻立即遭到封鎖，再也聯絡不上。

警方提醒，此類「假網拍」詐騙，歹徒多利用買方想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡。

縣刑大呼籲，民眾如有上網購物需求，應選擇具有第3方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友交易高價商品，以保障購物品質及自身財產安全。