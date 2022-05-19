直播主連千毅近年來風波不斷，先前因為販售NFT被質疑詐騙，讓他氣得揚言要找Youtuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）來對質，幸好在老大介入協調下，事情才和平落幕。今(19日)一早，連千毅再度分享被路人惹毛，他表示和一對楊姓賣家約好要買錶，他也有誠意的準備好1200萬現金準備面交，沒想到被對方放鴿子，轟賣家沒誠意，「這並不是成熟人士該有的態度」。

連千毅近年靠直播闖出一片天地，自封為「亞洲直播天王」，但先前他邀澎恰恰合作受阻，一度引發風波，後來他又轉邀鄧佳華上節目，雙方不歡而散。上月底YouTube頻道「勾惡」稱連千毅透過NFT疑似詐騙，讓連千毅氣到揚言約戰，網紅鳳梨、「玖壹壹」春風一度加入戰局隔空反批，最後在大哥介入下平息戰火。

連千毅發文。（圖／翻攝自連千毅臉書）

沒想到不久後，連千毅又在直播中跟愛將長瀨昆妮起了爭執，讓對方落淚離開鏡頭前，雙方似乎陷入冷戰，長瀨昆妮後來發文更刪除「連千毅愛徒」這個Hashtag，似乎有意和連千毅切割。而今連千毅發文分享近況，透露本來和兩位賣家約好要面交買賣名錶，時間地點都說好了，對方卻人間蒸發。

連千毅曬出對話紀錄，證實被賣家放鴿子。（圖／翻攝自連千毅臉書）

連千毅說：「桃園楊先生，楊小姐，今日約定，我方出資1200萬現金，購買你們手上的RM錶，通話兩天確認無誤要點交，無故爽約，這並不是成熟人士該有的態度！」並曬出跟賣家約好的對話紀錄，更扯的是賣家索性不接電話，也不回應取消交易的原因，讓連千毅說：「大家平常做生意都挺忙，舟車勞頓，以後別當問問哥，造成我們的疲勞！」其他網友見此回：「沒誠信最討厭～也不信他們能混的多好」、「說得非常正確，都大人了不要玩小孩子遊戲」、「這隻1200賣。太便宜反悔了吧」。