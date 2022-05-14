網紅「鳳梨」（吳泓逸）早年因跟罔腰交往走紅，近年他以台式直男幽默，在網路上人氣暴漲，先前連千毅和「勾惡」鬧翻本想約出來談判，但閃電取消約戰，鳳梨便在限時動態以「大哥出馬，平安喜樂」8字暗指連千毅收手原因。昨(13日)鳳梨罕見嚴肅發聲明，強調自己不是兄弟，也沒在收小弟，坦言會大動作澄清的主因，是有人打著他名號在外借錢拐騙，光想就令人頭皮發麻。

鳳梨先前暗嗆連千毅擾亂社會安寧，希望他適可而止，不要再掀起糾紛，更嗆對方：「不要整天喊找哪個大哥揪人怎麼樣，好好做生意、謙虛一點，有做錯的地方就認錯，不是一直欺騙消費者和社會大眾或對媒體放話帶風向」，引來連千毅在直播諷刺「水果王」愛蹭流量。

鳳梨發文。（圖／翻攝自yi0107 IG）

對此，鳳梨當時高EQ回應，雖未指名道姓，但寫下：「今能放下，守住當下，必再起；昔過能改，歸於無，希當珍惜」，「聽得懂的就懂，再聽不懂的話，一輩子注定枉然，人啊，能夠教化，那有機會可以成為孫悟空；教化不來，那永遠是冥頑不靈的猴子」。

昨鳳梨大動作強調自己只是生意人，不是外界猜測的「兄弟」，喊冤說：「你們不要三天兩頭就跑來私訊我，說誰誰誰說他是跟我的，然後跟你借錢，你們有任何事情第一時間不先詢問我，遇到事情才找我，這樣合理嗎？應該直接去警察局報警吧？」，並表示自己是最後一次回應，之後不會再管這種事情，希望外界自己眼睛放亮一點，其他網友回：「現今上轎的兄弟人都嚮往漂白轉型，能淨則淨，而某些人卻硬生生的把自己從生意人轉型成兄弟」、「有收老婆們嗎」、「一堆來騙你的錢、你的名氣」、「浪子回頭金不換，衣錦還鄉做生意」。