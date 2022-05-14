女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，例行腹部檢查時，癌細胞竟轉移到卵巢，讓她沮喪表示：「一絲絲希望也確定破滅了」，日前發文證實癌症末期，坦言不知道該如何面對，稍早再度發文分享與諮詢主治醫師的過程，對方的提點讓她終於放下不安情緒，直言：「謝謝你又救了我一命」。

唐玲表示宣布癌症末期後，收到好多關心的留言及訊息，這才知道「很多癌症最後期數的朋友，可以活很久，不是3～6個月就注定會死掉」，讓她再次對人生充滿希望，並有更多勇氣面對將來，接著公開和主治醫師的對話，她問道：「我的胃癌轉移到卵巢，就是胃癌末期了嗎」，醫師表示：「我們不說末期，稱做為四期」，她立刻追問：「那我是不是可能快死了」，對方則以專業角度回應：「那不精準！！何謂末期？何謂晚期？想去天堂還沒有那麼快，還要排隊」。

唐玲表示從網路得到許多「胃癌四期存活率低」的相關資訊，有的說活不過1年，甚至說剩3到6個月，加上從癌症社團看到很多案例，每個轉移到卵巢的胃癌病患沒一個好的，反問：「如果有人轉移到卵巢還會活的好好的，為什麼沒有人寫出來」，對此，醫師則回覆：「那就等著妳去寫啊」，更提醒她不要亂看網路上有的沒的。

唐玲最後詢問主治醫師是否目前沒有生命危險？醫師除了表示「暫時」沒有之外，更強調「生死要看上帝的時間」，她得知答案後激動握住醫生的手，哽咽向對方道謝：「醫生謝謝你～謝謝你又救了我一命」，接著表示：「雖然不知道這個『暫時』是多久，至少是個『平安』的答案」。