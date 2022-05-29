台灣「桌球男神」江宏傑展開斜槓事業，不僅在《全明星運動會》中表現亮眼，人氣爆棚，最近還開了一家「ONWARD tt乒乓吧」桌球館自己當老闆。日前江宏傑為了宣傳自家的桌球館，接受本報邀請進棚拍攝義大利精品Stefano Ricci男裝時尚專題，穿上高級毛料縫製的合身西裝，猶如總裁CEO上身，頗有企業家的風範與架勢。

台灣「桌球男神」江宏傑展開斜槓事業，開桌球館當老闆，穿上Stefano Ricci男裝猶如總裁CEO上身，有企業家的風範與架勢，藍色格紋西裝20萬9000元、針織衫4萬3000元，皮革球鞋4萬8000元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

一聽到自己被尊稱是「江總裁」，江宏傑紅著臉笑說，他要忙宣傳、招生、也要教球，什麼事都得自己來，現在又碰到疫情嚴峻，壓力其實很大的，「我是校長兼撞鐘啦！」

江宏傑是天生衣架子，穿Stefano Ricci運動風休閒男裝，充滿時尚品味，橘紅色羊皮運動外套21萬8000元、牛仔褲3萬7000元，鱷魚皮八角鷹頭腰帶9萬元。（JOJPHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

成立桌球館一直是江宏傑的夢想，為了打造寓教於樂、老少皆宜的「ONWARD tt乒乓吧」，籌備時間長達兩年，這兩年江宏傑歷經人生重大的變化，一肩扛起父兼母職的重擔，加上新冠肺炎疫情來攪局，直到今日才得以夢想成真，讓他百感交集、也更加珍惜與感恩。

趁著《全明星運動會》第三季錄影告一段落，江宏傑近日把心力全部放在桌球館上，親自擔任成人與兒童體驗班的教練，課程幾乎是秒殺，十分搶手，不少學員在臉書分享上課心得，原本只是抱持「看明星」的心情來上課，沒想到「江教練」是來真的，教學認真又很親切，讓學員對桌球運動產生興趣。

其中一台耗資百萬打造的MR沉浸式桌球檯，是他與團隊合作研發的新科技，透過MR投影玩家可與電腦互動，電腦可偵測球路，還有聲光特效輔助，讓桌球就像是玩遊戲台一樣有趣，十分受到歡迎。

除了創立桌球館，江宏傑透露他也嘗試戲劇演出，雖然只是客串、戲份不多，還猛吃NG，但也對演戲產生興趣，不排除多角經營，持續朝演藝事業發展，「我告訴自己要向往前看，不要留戀過去，就像我把球館取名為『ONWARD tt」，意思就是一直往前走，不要回頭。」

江宏傑是天生衣架子，穿Stefano Ricci運動風休閒男裝，充滿時尚品味，橘紅色羊皮運動外套21萬8000元、牛仔褲3萬7000元，鱷魚皮八角鷹頭腰帶9萬元。（JOJPHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

江宏傑身穿兩套義大利精品Stefano Ricci男裝，一套是紫色格紋正裝，風格低調奢華，高支數的高級毛料西裝內搭Cashmere毛料針織衫，手拎鑲有鷹頭LOGO金屬扣的手拿包，展現貴公子的優雅。另一套則是橘紅色羊皮連帽運動外套，搭配風格簡約的白襯衫和休閒牛仔褲，又是一派輕鬆休閒，展現不凡的奢華品味。

義大利精品Stefano Ricci手拿包，5萬元。（Stefano Ricci提供）

義大利精品Stefano Ricci斜背包，6萬5000元。（Stefano Ricci提供）

有「男裝界勞斯萊斯」之美譽的Stefano Ricci男裝深受全球皇室貴族、政界精英和企業家喜愛的喜愛，包括阿聯酋杜拜皇室、汶萊王室、法國總統馬克宏、知名男高音安德列波伽利（Andrea Bocelli）、歌手艾爾頓強、湯姆克魯斯等，都是品牌的粉絲。

台灣「桌球男神」江宏傑展開斜槓事業，開桌球館當老闆，穿上Stefano Ricci男裝猶如總裁CEO上身，有企業家的風範與架勢，藍色格紋西裝20萬9000元、針織衫4萬3000元，皮革球鞋4萬8000元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚）

義大利精品Stefano Ricci鱷魚皮八角鷹頭腰帶，9萬元。（Stefano Ricci提供）

義大利精品Stefano Ricci皮革休閒鞋，4萬8000元。（Stefano Ricci提供）