美國聯準會（Fed）部分官員開始釋出利率政策可能轉變的訊號！其中向來偏鴿的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)指出，在歷經6、7兩月各自升息兩碼後，9月會議暫緩升息應是合情合理。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）並無投票權的波斯提克(Raphael Bostic)周一（23日）接受媒體訪問表示，今年秋季Fed也許需要暫緩升息，評估經濟的發展情勢，並對貨幣政策進行調整。他聲稱只要經濟按預期情況發展，升息兩碼將是合適做法，不過他也補充在歷經數次調高利率，9月也許應暫緩升息，對通膨是否已經有效降溫與經濟造成的影響進行全面評估。

此外同一天堪薩斯城聯準銀行總裁喬治 (Esther Goerge) 也提出類似說法，表示在6、7兩月各自升息兩碼後，應該能在8月將聯邦基金利率升到2％，此舉將為之後政策改變進行鋪路。她今年在FOMC擁有投票權。

至於向來立場偏鷹，曾多次建議Fed積極升息的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)，其立場也開始出現鬆動。他在上周五（20日）接受媒體專訪時提到，雖然目前沒有理由減緩升息腳步，不過在未來Fed的升息行動將會有一定程度的減緩。他與喬治一樣，今年在FOMC都有投票權。

他說現今升息兩碼是很好的計畫，儘早採取行動就能愈早讓通膨處於控制中，並在明後年開始調降利率。Fed今年來已上調利率3碼，目前目標利率區間來到0.75％至1％。