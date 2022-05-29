辛尤里不僅長相甜美上鏡，身材也是一等一等級，近日現身在台中高鐵高鐵車廂，她穿著低胸洋裝，靜靜坐在自己座位上，簡單擺出幾個姿勢分享在社群，而她穿細肩洋裝讓胸前H級人間凶器滿到快從衣服迸出來，看得男網友是鼻血都止不住。

辛尤里舉手大方露出H級胸前好風景。(圖/辛尤里 IG)

28日正妹辛尤里，貼出福利美照，照片中她坐向靠窗座位，先是穿上低胸藍色花紋連身裙，外頭再套入一件白色罩衫，髮梢後方簡單紮了束馬尾，只見她張著水汪汪的大眼睛下，對鏡頭擺弄各種撩人姿勢，先是把雙手舉至頭部位置，使得胸前的美麗好風景全被看光，接著拿起手機滑Line，由上往下拍出零死角的邪惡視角照片。最後小手縮在一起，透過鏡子反射出凶器，更加引人遐想。

辛尤里透露她此行是來台中拍攝，卻在高鐵意外被網友撞見她的驚人美貌和姣好身材。(圖/辛尤里 IG)

網友見辛尤里身材如此火辣，紛紛留言告白：「好想玩你」、「想坐旁邊了」、「人美心也美」、「沒有一堆人想找妳拍照嗎？」、「人美心就美」、「漂亮美麗妳來台中拍照嗎？」、「願與妳在高鐵上一起享受高速馳騁的快感」、「好漂亮帶我走啊超完美的」而實際上辛由里這次出門一趟，真和一名神秘男性攝影師陪伴，令所有粉絲羨慕不已。

辛尤里猛烈抖動上圍，甜喊我好北爛。(圖/辛尤里 IG)

除此之外，辛尤里也在IG限時動態寵粉，人身在一間裝潢精美的喜餅舖子，手拿著自拍棒環繞她的零死角美貌，撩人配文寫下「我好北爛」，在她擺動相機過後，她終於再次賣弄身材，直挺挺地突起她的Ｈ級雙峰，不過影片抖動瞬間過於短暫，她連忙PO照讓大家觀看完整球型，完全就是超懂得粉絲喜好。