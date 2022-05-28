臺東地震 最大震度臺東縣4級 04:412022/05/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺東地震 最大震度臺東縣4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，28日3時39分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5.0公里，震央位於臺東縣政府北北西方49.6公里（位於臺東縣海端鄉），最大震度臺東縣4級。1110528 臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 臺南柳營規模3.9極淺層地震 最大震度嘉義縣3級 基隆飯店業苦喊 民眾自動升4級警戒 #臺東縣 #最大震度 #4級 #臺東 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南台灣超淺層地震 規模4.1 高雄震度4級 08:522022/04/28 生活 沖繩與那國島近海6.6地震 最大震度3 15:162022/05/09 國際 雨區擴大！13縣市豪大雨特報 這地區下到晚上 15:272022/05/16 生活 宜蘭縣蘇澳規模4.9地震 最大震度宜蘭縣3級 04:182022/04/24 生活 梅雨估正常偏少 降雨強度卻更強 04:102022/04/30 社會新聞 東部海域6.1地震 台電：電力設施皆正常運作 17:092022/05/09 財經 啟動「向海致敬計畫」 台東縣培育SUP教練推水域遊憩慢經濟 14:022022/04/18 生活 業績比去年慘 飯店業苦喊：民眾自動升4級警戒 19:422022/05/23 生活 4：58臺東規模4.4地震 最大震度高雄市3級 05:582022/05/26 生活 今12.8度！雨區擴大4縣市大雨特報 還要再下6天 08:052022/05/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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