根據中央氣象局最新資訊，28日3時39分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5.0公里，震央位於臺東縣政府北北西方49.6公里（位於臺東縣海端鄉），最大震度臺東縣4級。1110528

臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級
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基隆飯店業苦喊 民眾自動升4級警戒
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