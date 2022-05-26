4：58臺東規模4.4地震 最大震度高雄市3級 05:582022/05/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4：58臺東規模4.4地震 最大震度高雄市3級。圖／中央氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，26日4時58分發生芮氏規模4.4地震，地震深度5.0公里，震央位於臺東縣政府西北方38.6公里（位於臺東縣海端鄉），最大震度高雄市3級。（編輯：陳正健）1110526 日東北爆規模5.8強震 新幹線一度停駛 放眼國際市場 高雄推智慧城市生態系 高市禁用除草劑成效佳 今年尚無違規 #4地震 #最大震度 #3級 #高雄市 #臺東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市＋7119 陳其邁示警：隔離轉陽逾2成 染疫人數還會再增 15:122022/05/22 生活 南屏就定位 藍基層籲找在地人戰高雄 04:102022/05/17 地方新聞 藍軍若派這「大咖」選高雄市長 他預測：可望增加3成選票 17:372022/05/15 政治 高市改造50處傳統市場，提昇居住環境 13:342022/05/18 區域情報-高雄 高雄五塊厝博愛都更案正式公告實施 11:102022/05/17 區域情報-高雄 雙北叫不動醫院 陳其邁：天天開會議自然有好默契 22:082022/05/15 生活 2022誰來做老大》高雄市長 藍營傳徵召柯志恩 基層籲初選 04:102022/05/24 政治要聞 高雄市青春影展得獎名單揭曉 這2作品生猛奪獎 16:142022/05/15 娛樂 高雄市長選戰熱門人選 李四川語帶玄機吐30字網猛按讚 17:252022/05/21 政治 Hello臺東！2022臺灣國際熱氣球嘉年華「繫留體驗」開放線上預約 12:002022/05/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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