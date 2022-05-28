淡蘭古道被譽為台灣必訪的朝聖之路，日前獲行政院核定將成「國家級綠道」優先示範計畫，新北市觀旅局與台北、基隆、宜蘭昨一同宣布四縣市淡蘭路網串聯完成，邀請民眾一起探索淡蘭古道，喚醒先民在這塊土地上的記憶與故事。

新北市觀旅局表示，淡蘭古道2016年起由北北基宜及水土林中央部會共同跨域串聯，歷6年民間結合地方政府，完成從山到海、串聯北台灣四縣市的「淡蘭百年山徑」。

觀旅局指出，2022年四縣市再次重回起點舉辦「北北基宜淡蘭跨縣市會師記者會」，宣布北北基宜四縣市淡蘭路網串聯完成，且適逢傳教士馬偕博士來台150周年，重現北宜地區發展的進程。

新北市政府謝政達副市長表示，新北市境內有70％淡蘭古道路段，透過公私協力合作，去年完成新北市全線山徑路段的整建及路網識別系統的設計。

謝政達說，規畫過程強調「古道復舊、就地取材、生態透水」降低對環境影響，未來透過淡蘭路網的復興，將能重新讓國人認識先民的在地智慧，更把旅遊帶進去，讓聚落活起來。