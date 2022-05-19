李榮鴻為加強地方自行車網，擬串聯忘憂谷自行車道及大安濱海自行車道，讓遊客可以經由自行車路網更了解在地文化。（李榮鴻服務處提供）

外埔區忘憂谷自行車道行經金仔坑公園、忘憂巴士等景點，每至秋收季節一片金黃稻穗吸引大批遊客進入；為加強地方自行車網，擬串聯忘憂谷自行車道及大安濱海自行車道，市議員李榮鴻今天與觀旅局舉辦工程說明會。觀旅局觀光工程科長廖偉志說，配合環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫，將設置路牌、標線劃設、AC路面鋪設等。

李榮鴻今日與觀旅局辦理工程說明會。外埔區水美里長陳俊樑說，這邊假日遊客很多，不管是來忘憂谷看風景還是來公園拍照的都有，未來串聯大安濱海自行車道對地方觀光是相當有幫助的，讓遊客可以經由自行車路網更了解在地文化。

廖偉志指出，觀旅局配合環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫(109-113年)修正計畫，此次工程經費約428萬元，內容包括路牌設置、標線劃設、AC路面鋪設等，預計今年六月開工、年底驗收完成。

李榮鴻強調，感謝盧秀燕市長對地方的重視，也說明甲安埔地區自行車風氣相當盛行，先前建議的北堤東路、松柏漁港自行車道已經完成串聯，現在要努力的目標就是今日的工程的重點，目前以標線劃設區分道路範圍，未來會朝向施作於堤防上的專用道，以確保自行車族的安全。

忘憂谷大安自行車道