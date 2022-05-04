總長60公里的「竹苗自行車道」本周六正式通車！愛好自行車運動的朋友，本周末起即可一路從新竹市沿海景點連接苗栗，沿途串聯了頭前溪左岸、新竹漁港、17公里海岸，苗栗的崎頂隧道文化公園、海水浴場、濱海森林遊憩區等，勢必將成為西濱最美自行車道。

市長林智堅表示，過去騎自行車往來新竹與苗栗的海岸自行車道，必須借道西濱快速道路，與高速的汽機車並騎，十分危險，市府特別與苗栗縣政府合作，啟動新竹市17公里海岸與苗栗縣綠光海風自行車道銜接計畫，獲教育部體育署補助，透過新設的自行車道800公尺，既有車道改善400公尺，完成1.2公里的自行車道串連工程。

林智堅也公開竹苗自行車道美景，從17公里起點新竹漁港出發，有波光市集、風箏公園與魚鱗天梯，接著往南沿途有港南運河公園、金城湖，有機會看見候鳥，再來到香山溼地、賞蟹步道，還有全新地景公園那魯灣文化聚落，沿途有豎琴橋，終點南港站有香山沙丘，再繼續往南至苗栗，則有崎頂隧道文化公園、海水浴場、濱海森林遊憩區等。

城市行銷處說明，此次工程主要改善自行車道鋪面、增設3處休憩廣場，與改善照明設備、增設護欄等安全設施。

其中，自行車道鋪面採透水瀝青，並於兩側設置草溝及短草區緩衝，降低不必要的植栽造景，增加照明設備間距，降低對當地環境及生物之影響，同時強化車道周邊植栽，保持原有自然風貌，提供林中日光及綠蔭交錯的不同海岸騎乘體驗。

市府表示，新竹市政府近年陸續完成頭前溪左岸與17公里海岸自行車系統各項改善工程，竹苗自行車道正式通車也完備竹竹苗跨縣市區域型自行車道系統，提供自行車休憩及運動路線另一種選擇。

5月21日將盛大舉辦騎乘活動，邀請市民一同解鎖17公里海岸線，活動自5月7日起開放報名，報名網址：https：／／www.accupass.com／event／2205031742271740138897，相關活動內容請關注新竹市政府城市行銷處官網查詢。