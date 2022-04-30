台中國立中興大學驚傳畢聯會張姓前會長捲走百萬公款後人間蒸發，導致數百名畢業生恐無畢業紀念冊可領，還要自掏腰包購買二手學士服，校方緊急代墊費用，警方也證實收到報案，對此張姓前會長在電訪中反駁都是子虛烏有，指控他的人都會一併提告，更嗆學校「為何學校不自己提告，因為不能干涉學生自治」。

興大畢聯會日前發出公開信，指控張姓前會長多次擅自挪用帳戶公款，向學生超收畢業物品相關費用多達70萬，尾款也沒交付廠商，遭質疑並罷免後，更直接掏空帳戶172萬元人間蒸發，引發軒然大波。

根據《東森新聞》報導，張姓前會長仍不願現身，但在電訪中反駁指控，表示一切都是子虛烏有，會提告並求償所有指控他的人。張姓前會長稱費用都拿去買學生的紀念品，校方要說什麼？更嗆學校「為何校方不自己提告，要叫學生來，因為不能干涉學生自治」。隨後稱自己該說的都說了，掛斷電話。

中興大學學生看到消息後憤慨不已，大罵張姓前會長態度囂張：「紀念品？法院傳票一張嗎」、「原來學生自治就是校方不能管我A錢」、「去跟法官說啦」、「紀念品接案廠商能出來回應嗎」、「有時間亂扯，怎麼不直接現身說清楚啦」、「還以為他逃亡很緊張，看起來滿悠閒的」、「第一次看到A前還這麼理直氣壯的」、「你各位小心哪，等等他拿你們的押金來告你們」，亦有不少人湧入張姓前會長臉書質問錢在哪，但當事人都未做回應。