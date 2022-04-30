苗栗桐花正值盛開時期，縣內許多古道都植滿油桐、相思樹，尤其是聯絡獅潭鄉與頭屋鄉之間的鳴鳳古道，更是滿山遍野的五月雪到處飄飛，苗栗縣政府文觀局及獅潭鄉公所30日就規畫苗栗賞桐一期一會，邀請縣內導覽達人帶著遊客在古道中聽享故事，賞盡桐花，副縣長鄧桂菊歡迎大家同來苗栗獅潭賞桐賞螢繞山花。
每年五月雪到臨，白色花海燦爛盛開在苗栗山林，苗栗縣政府迎接今年客家桐花祭活動，特地規劃2022苗栗賞桐一期一會「桐聚苗栗・共下來遶山花」活動，30日在獅潭鄉義民廟前廣場舉行啟動式，現場並有傳統伯公祭儀、不插電音樂會、小農市集和桐花小旅行等活動，歡迎全國民眾共下來苗栗賞桐賞螢遶山花，體驗客家好風情。
縣長徐耀昌表示，桐花代表了客家人堅韌純樸的精神，滿山遍布的桐花更是為山城苗栗增添獨特魅力，也代表著客家人敬天地、感恩大自然重要核心意義。大苗栗的環境造就出多元的觀光景點，而每年4、5月盛放的桐花盛宴，更是吸引不少遊客前來欣賞。山城苗栗莫不傾盡全力，期望於桐花盛放的季節中，打造熱鬧古樸且具特殊意義的「桐花祭」。
文觀局局長林彥甫表示，桐花盛放正好是春遊苗栗最佳時節，縣府繼桐花婚禮後，緊接的是連結起客家特色文化和苗栗觀光資源的桐花祭系列活動，結合苗栗極具客家特色之文化─伯公祭儀與桐花觀光資源，結合不插電音樂會與小農在地市集的節慶活動舉辦，凸顯地方特色，展現縣內藝文活動、客庄特色及自然環保，引領國內、外旅客及青年人認識台灣客家文化。
今年度客家桐花祭活動中，桐花小旅行活動將分為新店老街巡禮及桐遊鳴鳳古道兩條路線，安排具歷史、人文、生態知識背景的專業導覽人員，藉由達人帶路漫遊輕旅行，遊程結合賞桐步道、生態解說、老街慢遊、及特色餐點品嚐等，讓民眾深度體驗桐花美景與周邊客庄人文特色。
為響應低碳不插電音樂會，邀請了苗栗兒女音樂創作歌手龔德、岳均；運用無人聲演唱山城青春的聯合大學阿卡貝拉；還有遊走台灣鄉鎮的浪漫吉他女聲西西CeCi，於桐花林中，打造幸福桐樂小舞台，展現出山城特有的生活美學。現場除了限時限量打卡贈好禮活動之外，為鼓勵民眾在小農市集中消費，也規劃「小農市集消費滿額送」活動，於當天小農市集現場攤位消費滿300元，即可獲得超商100元禮卷，活動當天限定，送完為止，期望刺激消費力，活絡在地產業。
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