獅潭鄉鳴鳳古道沿線開滿了桐花，正是健行賞桐的好時節。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊與獅潭鄉長謝春梅攜手共遊鳴鳳古道賞看桐花。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊與獅潭鄉長謝春梅等遵照古儀向向東排伯公致祭。（謝明俊攝）

獅潭鄉通往頭屋鄉的鳴鳳古道桐花盛開，吸引許多遊客健行。（謝明俊攝）

苗栗縣政府安排多位資深導覽達人帶領遊客走古道賞桐花。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊、文觀局長林彥甫歡迎大家同來獅潭健行賞桐。（謝明俊攝）

苗栗桐花正值盛開時期，縣內許多古道都植滿油桐、相思樹，尤其是聯絡獅潭鄉與頭屋鄉之間的鳴鳳古道，更是滿山遍野的五月雪到處飄飛，苗栗縣政府文觀局及獅潭鄉公所30日就規畫苗栗賞桐一期一會，邀請縣內導覽達人帶著遊客在古道中聽享故事，賞盡桐花，副縣長鄧桂菊歡迎大家同來苗栗獅潭賞桐賞螢繞山花。

每年五月雪到臨，白色花海燦爛盛開在苗栗山林，苗栗縣政府迎接今年客家桐花祭活動，特地規劃2022苗栗賞桐一期一會「桐聚苗栗・共下來遶山花」活動，30日在獅潭鄉義民廟前廣場舉行啟動式，現場並有傳統伯公祭儀、不插電音樂會、小農市集和桐花小旅行等活動，歡迎全國民眾共下來苗栗賞桐賞螢遶山花，體驗客家好風情。

縣長徐耀昌表示，桐花代表了客家人堅韌純樸的精神，滿山遍布的桐花更是為山城苗栗增添獨特魅力，也代表著客家人敬天地、感恩大自然重要核心意義。大苗栗的環境造就出多元的觀光景點，而每年4、5月盛放的桐花盛宴，更是吸引不少遊客前來欣賞。山城苗栗莫不傾盡全力，期望於桐花盛放的季節中，打造熱鬧古樸且具特殊意義的「桐花祭」。

文觀局局長林彥甫表示，桐花盛放正好是春遊苗栗最佳時節，縣府繼桐花婚禮後，緊接的是連結起客家特色文化和苗栗觀光資源的桐花祭系列活動，結合苗栗極具客家特色之文化─伯公祭儀與桐花觀光資源，結合不插電音樂會與小農在地市集的節慶活動舉辦，凸顯地方特色，展現縣內藝文活動、客庄特色及自然環保，引領國內、外旅客及青年人認識台灣客家文化。

今年度客家桐花祭活動中，桐花小旅行活動將分為新店老街巡禮及桐遊鳴鳳古道兩條路線，安排具歷史、人文、生態知識背景的專業導覽人員，藉由達人帶路漫遊輕旅行，遊程結合賞桐步道、生態解說、老街慢遊、及特色餐點品嚐等，讓民眾深度體驗桐花美景與周邊客庄人文特色。

為響應低碳不插電音樂會，邀請了苗栗兒女音樂創作歌手龔德、岳均；運用無人聲演唱山城青春的聯合大學阿卡貝拉；還有遊走台灣鄉鎮的浪漫吉他女聲西西CeCi，於桐花林中，打造幸福桐樂小舞台，展現出山城特有的生活美學。現場除了限時限量打卡贈好禮活動之外，為鼓勵民眾在小農市集中消費，也規劃「小農市集消費滿額送」活動，於當天小農市集現場攤位消費滿300元，即可獲得超商100元禮卷，活動當天限定，送完為止，期望刺激消費力，活絡在地產業。