台中市議員張玉嬿表示，太平區居民多次建議在坪林橋和太原六號橋間曾建新橋，希望也能有專屬的自行車及行人專用道。(林欣儀攝)

推動綠色運輸，台中市府近年來積極鋪設ibike站點，但市議員施志昌、林祈烽及鄭功進質詢指出，目前的自行車道都以觀光功能為主，建議市府在規畫人行道或一般道路時，也能納入自行車道設計；議員張玉嬿則表示，太平區居民多次建議在坪林橋和太原六號橋間曾建新橋，希望也能有專屬的自行車及行人專用道。

施志昌表示，包括后豐鐵馬道、甲后自行車道、高美堤自行車道等，台中市的自行車道目前規畫多以觀光功能為主，但從捷運綠線通車後，交通局積極發展轉成，也設置許多新的ibike站點，ibike數量大幅增加，卻沒有配合設置的自行車道，騎乘自行車在市區宛如穿梭在危險叢林中。

施志昌說，台北市有許多自行車道是畫設在人行道上，也有些地方的自行車道是畫設在道路上，他建議市府建設局、觀光局與交通局應共同討論，在鼓勵民眾騎乘自行車的同時，也應規畫適合通勤族使用的自行車道。

建設局長陳大田表示，通勤的自行車道設置必須考慮車道配置與標誌標線，將與交通局合作，以安全又符合道路設計為前提，不論是設置在人行道或寬度足夠的混合車道，都要有簡易的實體為區隔，也必須因地制宜。

張玉嬿則說，太平區坪林橋和太原六號橋相距1.4公里，居民進出都要繞遠路，交通尖峰時段還得擠過主幹道中山路的車潮，居民希望蓋一座新橋，她則認為，新橋應該有專屬自行車及行人專用道，可提升區域觀光遊憩的吸引力。

陳大田回應說，環太東路銜接新平路三段新建橋梁，初步規畫約110米長、20米寬，工程經費2億9千萬餘元，會考量納入相關建議。