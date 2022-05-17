造紙大廠正隆(1904)已耗資近百億元投產再生能源技術與設備，今（17）日宣布大園廠沼氣綠電系統正式啟用，應用綠色製造技術轉廢為能，年發電量達1900萬度，相當於5300戶家庭用電需求，幫助台灣年減碳超過1.55萬公噸二氧化碳當量。

正隆表示，未來將複製大園廠的成功經驗向海內外造紙廠移植，目前已啟動旗艦廠后里廠沼氣綠電的規畫，更將與外部合作拓展厭氧菌再利用範圍，創造化腐朽為神奇的再生循環模式。

正隆除應用再生經驗致力研發環保商品，董事長鄭舒云2019年啟動「智紙4.0」低碳轉型，致力以科學力讓造紙由「近零」轉向「淨零」，透過再生技術規模化，搭配投資風、光、沼氣、生質能發電等綠能設施，規模化製程再生效率達92.7％，落實節能、減碳、減廢。

作為正隆再生製造的模範工廠之一，成立於1987年的正隆大園廠每年將超過50萬公噸的回收紙再製為工紙，並以廢棄物資源化提供自廠及鄰近工業區低碳燃料、形塑產業共生，全廠廢棄物再生利用率達99％。

正隆指出，大園廠1994年設置台灣造紙業首座UASB廢水厭氧處理系統，提升水處理績效，減少能源耗用和廢棄物產生。2005年設置沼氣鍋爐系統，利用沼氣產生蒸汽並回收供製程使用，取代部分化石燃料，創新循環模式2008年取得台灣首張VCS國際碳權證書。

配合正隆「智紙4.0」低碳轉型，大園廠2010及2020年分別再增設2座IC高效厭氧反應器，並憑藉多年廢水厭氧處理專業經驗，使系統有機物去除率超過80％，能穩定產出高活性厭氧菌種，供應他廠厭氧系統培殖菌種。

看準沼氣綠電相較間歇性風光電更穩定、且循環再生附加價值更高的優勢，大園廠結合持續升級的厭氧處理技術發展沼氣發電，設置餘熱鍋爐回收發電排氣中殘存的熱能產生蒸汽，將廢水轉變為綠電、蒸氣及厭氧菌等綠色附加產品，擴大廢棄物資源化的減碳影響力。

同時，正隆也重視環境生態保護，大園廠連7年參與企業河川認養活動，積極守護鄰近洽溪河段的水質生態。去年進一步攜手國立中央大學生科系完成環境監測報告，發現大園廠區附近水域除已成為水鳥的冬候棲地，也成為台灣原生明溪蟹在低海拔現蹤的最新紀錄點。