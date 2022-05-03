中國今年能源政策對風電裝機抱持積極態度，低標裝機量為55GW、高標裝機量為70GW，優於去年裝機量47.57GW；太陽能裝機進度也持續拉升。伴隨中國市場裝機量回升及國際市場因經濟解封升溫，有助碳纖、葉片樹脂及EVA價量動能看俏；台塑（1301）、上緯投控（3708）、南寶（4766）及台聚（1304）、亞聚（1308）營運添力。

分析師指出，除EVA今年漲幅逾26％外，日本東麗因碳纖供應吃緊，調整部分客戶報價方式並反應落後補漲之銷售價格，加上市場供應仍維持緊張，後市行情看漲。中國今年若能排除供應鏈缺料問題，風機裝機量可望重拾成長，有利一波風電材料拉貨商機。

去年全球海上風電新增裝機量約21.1GW，中國佔近80％；全球陸上風電新增裝機量約72.5GW，中國也佔約42.34％。

廠商表示，全球碳中和議題持續發酵，依全球風能理事會預期，2025年海上風電年裝機量複合年增長率約30％，相當於每年需求增加5000~6000噸，碳纖供應吃緊，行情看漲。

台塑年產碳纖維8,750噸；規劃仁武碳纖擴建案，年產增加1,600噸，預估投資20億元。另與上緯合資設立新廠，以熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料為主要產品。

上緯除碳纖維持續增加國際風電大廠客戶外，上緯風電葉片樹脂也往下拓增，預期將切入風力葉片廠，有望透過合資等方式往下游整併。

南寶布局碳纖維複合材料主著眼高階筆電、自行車坐墊、碳纖維安全帽、汽車裝飾件等應用，也出貨至醫療用X光機、遊艇等領域的應用實績。