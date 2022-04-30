南投縣今天新增41例新冠肺炎本土確診個案。（南投縣政府提供／謝瓊雲南投傳真）

南投縣今天新增41例新冠肺炎本土確診個案。（南投縣政府提供／謝瓊雲南投傳真）

南投縣政府30日公布新增43例本土確診，其中2例已轉歸外縣市，因此南投縣應為41例確診個案；日前有一國小一年級學生確診，班上全班快篩皆陰性，但仍有幾位密切接觸的同學被匡列居家隔離，其中兩人28日晚間分別出現症狀，29日PCR陽性確診，Ct值分別為16.3與16.9

南投縣衛生局統計，目前全縣居家隔離中人數451例，居家照護人數113例，今日已解隔135例，收治住院個案皆為輕症，沒有轉為中重症者。依感染源區分，新增41例確診案例中，家庭群聚有15例、占36.6％、感染源不明有15例、占36.6％、職場群聚4例、占9.8％、校園群聚4例、占9.8％、朋友圈群聚3例、7.2％。若依鄉鎮別統計，分別為：草屯鎮15例、南投市10例、竹山鎮4例、中寮鄉3例、名間鄉2例、埔里鎮2例、國姓鄉2例、魚池鄉1例、集集鎮1例、信義鄉1例。

衛生局指出，某國小一年級學童日前確診，該班同學全數快篩為陰性，但部分學童被列為密切接觸對象，匡列居隔中，其中一名學童28日晚間出現腹瀉，29日一早開始發高燒、咳嗽，經通報衛生局轉介就醫PCR採檢確陽性，Ct值16.3，班上另名居隔學童，同日也出現喉嚨痛、咳嗽症狀，轉介醫院PCR採檢確診，Ct值16.9。目前該班居隔期間陰轉陽已累計2個案，將持續嚴密監測該班級學童健康情形。

另外，旅行團確診個案持續發生，新增某確診個案已接種3劑疫苗，與友人參加金門旅行團，全團共18人；29日開始有倦怠、喉嚨沙啞，得知同團旅行友人夫妻確診，趕緊自行去藥局購買試劑快篩，結果陽性，再經通報至醫院PCR採檢陽性，Ct值16.5，已安排居家照護中。