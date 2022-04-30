台語饒舌歌手Gambler確診。（混血兒娛樂提供）

Gambler今年三月加盟混血兒娛樂推出單曲《為你痴狂》。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹的師弟Gamble在27日驚爆確診，他今表示，目前身體已經康復許多，但他回想起日前（13日）看《少年吔，安啦！》復修版碰到偶像伍佰老師，兩人開心合照，現在越想越覺得自責和擔心，也希望伍佰老師身體勇健，平安無事。Gambler說：「這次確診遵守政府的防疫規定，在家自主隔離，隔離期間會多創作，等隔離期過後，公司也會規定我們進公司要篩一次，避免群聚感染。」。

台語饒舌歌手Gamble，3月加盟音樂大廠混血兒娛樂推出單曲《為你痴狂》獲廣大迴響。談到染疫原因，Gambler無奈表示，因為姊姊出去玩不幸染疫確診，他當時住在工作室沒回家，心裡還正慶幸都沒跟姊姊接觸到，逃過一劫。後來接到爸爸打電話來表示不諒解，對於這陣子自己都沒有回家感到很生氣，還嗆聲說：「我都沒有怎樣（沒有被傳染）！叫你回家照做就對了。」

他聽從爸爸的意思回家，也把家裡做了消毒，過了2天後突然半夜頭暈想吐，全身上下像是被壯漢圍毆一樣的爆痛持續發高燒。症狀從凌晨一點持續到四點更不舒服了，於是前往醫院急診掛號作PCR打退燒針，回到家後仍發燒不舒服，於是打開健保快易通查PCR的結果，果然確診了！「想到大家都是出去玩確診，我是回到家確診，真的是非常無言。」