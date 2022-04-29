南投縣29日確診52人，其中以家庭感染20人最多、朋友感染6人、職場感染4人、校園感染6人、其他感染16人；居家隔離人數371人，解除隔離人數123人，居家照護82人，沒有中重症住院者。

確診個案中，有1案是7位友人組團，4月24日到26日到澎湖旅遊，其中1人23日就有發燒現象，就醫後症狀改善，24日至澎湖旅遊喉嚨開始疼痛，且鼻塞現象未改善，27日再到診所就醫服藥治療，自行快篩陽性，28至醫院PCR採檢陽性，立即通知其他團員PCR採檢，其中有2人PCR陽性也確診。

衛生局長陳南松提醒民眾，非必要應減少參加旅遊活動，若要參加請做好自我防疫措施；目前，衛生單位疫調匡列原則，是以發病前2天曾與無症狀者確診者，面對面15分鐘以上、未戴口罩，且近距離（2公尺內）接觸，以同住親友家人、同事、同班同學或共餐共食為對象。

陳南松請民眾建立正確防疫觀念，家用快篩可以實名制購買，但快篩試劑為重要防疫資源，為保全防疫量能及醫療人力量能，有必要時再使用。