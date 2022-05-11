永豐銀行綠色金融服務持續創新突破，從創能、市場交易正式跨足儲能領域。永豐銀行資深副總經理歐陽子能11日表示，2022年起領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，累計前4月辦理六件、總計裝置容量129MW（百萬瓦）；其中，4月攜手嘉一能源於花蓮和平工業區建置配電級儲能設備，授信金額9.1億元則為最大規模，預計2023年6月完工上線；透過儲能裝置可調節生產與使用電力之間的差距、提升綠電使用效率，為企業淨零碳排再添助力。

根據預估，台灣儲能市場經濟規模2022年為88億元，至2030年總規模將逾2,000億元；同時，國家發展委員會公布「2050淨零排放路徑」中亦規劃擴大建置電網儲能設備。永豐銀行指出，領先業界創新開發「儲能裝置」專案融資服務，協助產業夥伴開發各種儲能形式，並透過多元電力交易平台機制，以實際行動力挺政府實踐淨零碳排、循環永續與提升能源自主等各項轉型策略，真正達到「藏電於民」、迎接電力共享經濟新時代。

同時，永豐銀行表示，四月已響應政府「綠色金融行動方案2.0」、啟動綠色存款項目，實踐金融業引導資金推動綠色產業並創新發展永續金融商品及服務；四月亦與售電業者合作，透過提供交易押標金、保證金或電費等信託管理機制，建構創電、售電業者及購電三方互信，協助中、小型業者更有效率取得綠電，以多元綠色金融服務加速永續發展。