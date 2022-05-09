下半年風險難測，永豐銀行首季先賺起來放。永豐金控9日公告，4月稅後獲利12.47億元，比去年同期成長2.5％，累計前4月稅後賺56.43億元，同比微幅成長近0.3％，但已是今年金控公司中少數獲利成長者，主要是永豐銀行前4月稅後獲利47.75億元，較去年同期大幅成長逾18％。

永豐金財務長許如玫表示，前4月銀行的淨利息收入比去年同期成長13％，手續費收入則成長18％，主要原因是首季企業資金調度需求大，放款顯著成長，而手續費收入成長則是每年第一季如紅包理財等，需求都最旺盛，往往是一年中成長率最高的時節。

但展望下半年，目前升息可能帶來的經濟成長率受影響，及資本市場波動會造成投資人理財觀望，永豐銀12月稅後獲利11.16億元，但已比今年1月、3月等獲利金額縮小，等於還是有受到大環境的影響，許如玫表示，前4月銀行獲利大幅成長，若下半年放款謹慎，則今年銀行獲利不會比2021年差，但成長幅度下半年恐不如上半年。

等於是預期下半年經濟景氣及市場不確定因素大，永豐銀前四月先將獲利賺起來放，因應全年的波動。 至於永豐證券部分前4月稅後獲利8.79億元，比去年同期衰退37.7％，主要還是受到資本市場表現不佳，交易量縮小等影響。