受到長短料、原物料漲價影響，台達電（2308）第一季財報毛利率、營益率雖已比前一季改善，但尚未回到過往水準，首季稅後獲利為60.59億元，年減8.6％，EPS為2.33元。昆山、上海至今尚未解除封控管理，對於第二季營收、獲利能力，甚至是下半年毛利率的影響，也將會是29日法說會的提問重點。

台達電第一季營收以852.38億元創下歷史新高，可以看出台達電訂單滿滿，即使先前台達電董事長海英俊透露，不過如同台達電執行長鄭平先前所言，長短料與半導體零組件缺料的壓力，持續明顯影響台達電第一季的獲利能力。

台達電董事長海英俊先前透露，2月分原物料成本已趨穩定、不再上揚，反映在台達電第一季季報中，毛利率為27.28％，的確比去年第四季改善1.1個百分點，不過，距離先前毛利率多有三成上下來說，還是有一點距離，並低於去年同期的29.81％，也因為長短料、IC漲價拉低毛利率，第一季營益率為9.05％，同樣不如以往的平均值雙位數百分比水準、也不如去年同期的10.3％，然而比上一季已經改善0.33個百分點。

台達電第一季除了本業獲利能力受到長短料與原物料漲價影響，連業外獲利都比去年同期少了約3億元，第一季稅後獲利為60.59億元，年減8.6％，EPS為2.33元。

雖然上海號稱已開放666家企業復工，昆山也從28日起由三個最近七日內沒有新增病例的行政區先行以閉環方式恢復生產，可是，上海、昆山大部分區域仍處於嚴格的封控管理、物流與人力調派依然困難重重，與人、物流相關的成本高漲，對於電子產業供應鏈與台達電第二季營收影響性，預期將是台達電29日法說會的重點。

另外，台達電先前曾預期今年上半年毛利率都會因為缺料、漲價影響，而暫時無法回到先前的相對高水準，上海、昆山封控影響下，各種成本一漲不回頭，毛利率能否如期在第三季回升，可能也會是外界關注的焦點。