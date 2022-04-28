豐興(2015)周四下午召開線上法說會，第一季獲利8.77億元，季減24%、年增30%，EPS創下同期次高紀錄。

豐興第一季營業收入99.48億元，季減9%、年增26%，營業毛利12.96億元，季減23%、年增25%，毛利率13%，季減2.4個百分點、年減0.07個百分點，毛利率下降主要與廢鋼與成品價差導致，營業利益10.62億元，季減26%、年增30%；稅前淨利11.46億元，季減28%、年增37%，本期淨利8.77億元，季減24%、年增30%，歸屬於母公司業主淨利8.77億元，季減24%、年增30%，基本每股盈餘1.51元，較去年第四季的每股虧損0.58元和去年第一季的每股盈餘0.35元皆大幅成長。

豐興負債比增加，主要是因為今年除息完，提撥預付股利，每股淨值也同樣下滑。而豐興110年度餘分配之現金股利每股5元，配發率約7成多，與近年平均差不多。

豐興職務調整，4月27日董事會通過組織架構，董事長林大鈞自111年5月1日起免兼任公司執行長職位，總經理也將由公司煉鋼一廠廠長林永源接任。

豐興第一季產品銷售淨額方面，型鋼21.82億元，季減4%、年增23%，條線30.97億元，季減14%、年增14%，鋼筋46.61億元，季減8%、年增37%。首季銷售淨額組合，型鋼22%、條線略降至31%、鋼筋略增至47%；內銷略增至91%、外銷略降至9%。

豐興第一季產品銷售量方面，型鋼8.67萬噸，季減4%、年減1%，條線10.79萬噸，季減12%、年減8%，鋼筋22.60萬噸，季減12%、年增5%，加上其他項，合計42.09萬噸，季減11%、約持平去年同期。首季銷售量組合，型鋼20%、條線26%、鋼筋54%。

首季逢工作天數減少，豐興鋼筋、型鋼、條線之產品出貨量、銷售淨額皆呈現季減，但與去年同期相比，銷售淨額均雙位數成長，銷售量來看，型鋼雖然受東南亞年初疫情出貨遞延現象，有減少較明顯，但內銷仍成長，呈現出貨穩定局面；鋼筋去年基期較低，量增明顯；條線受外銷衰退較大，但內銷衰退相對小，表現比預期不弱。

關於第二季利差會不會擴大且再往上走？豐興表示，將取決於國際原料、產品售價導致，若國際因素比較大，公司也會調整售價因應。目前來看，短期盤價高檔修正，而長期需求仍在，加上碳中和效應，在供給不高情況下，廢鋼等盤價仍有走高的情況存在。