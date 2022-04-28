設備廠萬潤(6187)受惠先進封裝擴產需求強勁及遞延訂單挹注，2022年首季合併營收6.29億元、稅後淨利1.49億元，每股盈餘（EPS）1.83元，均創同期新高、歷史第四高。法人看好萬潤今明2年營運可望維持強勁成長、再創新高。

萬潤股價自3月初156.5元高點一路震盪拉回，27日一度失守百元關、下探99.3元，創去年10月初以來近7個月低點，1個月急跌達32.9％。今（28）日開低後在買盤敲進下回神翻紅，上漲2.9％至106.5元，截至午盤維持近1.5％漲勢。三大法人本周迄今合計買超276張。

萬潤受惠半導體廠積極擴產，帶動先進封裝相關設備出貨暢旺， 2021年合併營收創26.04億元新高、年增達72.89％，毛利率46.74％、營益率24.41％雙創次高。稅後淨利5.41億元、年增達1.19倍，改寫歷史新高，每股盈餘6.64元亦創次高。

萬潤2022年首季合併營收6.29億元，季增達42.04％、年增9.66％，創同期新高、歷史第四高。雖然毛利率46.45％，低於去年第四季及同期，但營業利益1.43億元，季增達91.53％、年減9.54％，使營益率22.83％，雖低於去年同期27.67％，但優於去年第四季16.93％。

萬潤首季本業獲利回升，配合新台幣貶值帶來匯兌收益、金融資產帳面價值回升，使業外收益0.35億元，年增達15.93倍、較去年第四季轉盈，使稅後淨利1.49億元，季增達1.28倍、年增達11.72％，每股盈餘1.83元，亦雙創同期新高、歷史第四高。

萬潤近年切入晶圓代工大廠先進封裝及封裝大廠系統封裝（SiP）供應鏈，受惠先進封裝擴產需求強勁及遞延訂單挹注，帶動首季營運強勁成長。展望後市，由於晶圓代工、IDM及封測廠等提高先進封裝相關資本支出，法人看好萬潤今明2年營運可望維持強勁成長、再創新高。