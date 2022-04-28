量測儀器大廠致茂(2360)今（28）日召開電話法說，公布2022年首季財報，由於去年同期認列華亞廠處分收益、墊高比較基期，使歸屬母公司稅後淨利8.52億元，季增達29.48％、但年減達62.1％，每股盈餘（EPS）2.03元，仍雙創同期次高。

致茂2022年首季合併營收43.98億元，僅季減4.17％、年增2.92％，改寫同期新高。毛利率49.66％，優於去年第四季46.49％及同期49.26％，營益率19.03％，優於去年第四季15.93％、但低於去年同期20.81％。

致茂首季營業利益8.37億元，季增14.5％、年減5.85％，創同期次高。不過，因業外收益1.67億元，季增2.45％、但年減達90.72％，使歸屬母公司稅後淨利8.52億元，季增達29.48％、但年減達62.1％，每股盈餘2.03元，仍雙創同期次高。

觀察致茂首季營收結構，量測設備事業體34.74億元，季減1.73％、年增3.83％，其中母公司部份創28.67億元新高，季增18.57％、年增7.54％。威光自動化2.21億元，季減18.45％、但年增54.55％。日茂新材料6.18億元，年減7.07％、年減10.69％。

致茂指出，量測及自動化檢測設備為首季營收成長主動能，該產品線營收季增4％、年增達36％。稅後淨利年減幅較大，主因去年同期認列華亞廠處分收益17.3億元，比較基期較高。排除處分利益後的去年同期每股盈餘為1.74元，仍年增達約17％、實創同期新高。

全資子公司獲利方面，日茂新材料首季稅後淨利0.27億元，季增達1.6倍、年增達3.33倍，但致茂3月底已結束代理業務並將辦理解散，以專注量測儀器本業。而威光自動化首季稅後淨利為50萬元。