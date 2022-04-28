騰雲(6870)通過2021年財報，受益於疫情推升商業場域OMO數位轉型需求，全年營收3.76億元，年增25.4％，稅後淨利0.49億元，年增118.26％，每股盈餘3.2元，董事會決議配發2.5元現金股利。

騰雲副總張婷婷表示，騰雲的海外布局在去年度有重大進展，海外收入年成長逾60％，除協助三井上海金橋Lalaport、三井上海蓮花路Lalastation、三井馬來西亞Lalaport等的OMO客、商、金流解決方案建置，更預計在今年度與不同的國際級策略合作夥伴協助永旺東南亞、誠品馬來西亞等大型商場進行解決方案建置；該拓展不僅認列當年度的一次性收入，更持續墊高騰雲的軟體服務收入(SaaS)，長期貢獻公司營收。

2021年一次性的解決方案建置收入約占整體營收66.6％，計2.5億元，年成長22.8％；持續性軟體服務收入占33.4％，為1.26億元，年成長30.7％，占比由上年度32％提升至33.4％。透過與不同類型的商業場域合作，一次性的建置費用將不斷挹注持續性軟體服務收入，持續性收入所佔營收比例今、明兩年亦有望逐年增高，創造穩定收益。

騰雲指出，今年海內外業務布局成熟，進入高速成長期，目前在手訂單已超過去年，第一季營收更再創單季新高，來到1.19億元，年增超過40％。

騰雲將持續朝國際化、集團化、資本化三大方向布局，除了於去年9月及今年2月分別成立騰創數析專注於資料分析顧問及導入服務與騰加數位專注於智慧零售場域應用外；在海外佈局上，更在今年2月成立馬來西亞分公司積極搶進東南亞市場，預期今、明兩年陸續貢獻營收。